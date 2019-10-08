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卡什卡里: 美國經濟存在更明確下行風險

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里表示，很高興聯儲局早前減息兩次的舉措，但經濟存在更明確的下行風險，不確定還要減息多少次才可以對經濟產生足夠的支持。

庫德洛:華府從未考慮把中資除牌

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，華府研究美國投資者持有中國企業股份的保障問題，但澄清沒有考慮要把已經在美國交易所上市的中國企業除牌。

G20財金會議商嚴管Libra

Facebook（fb）擬發行加密貨幣Libra，除受Libra協會成員之一的Paypal退出而打擊創立進程外，可作出重量級決定的20國集團（G20）將於下周開會，更會審議由歐盟提出的意見書。

貿談有暗湧 道指收市挫95點

中美本周四舉行高級別經貿磋商，惟外電報道，中方官員預期很難在達成廣泛協議上取得進展，拖累美股周一早段低開。道指周一收市挫95點，報26478點；標指跌0.45%，報2938點，納指跌0.33%，報7956點。蘋果表現亮麗，中段升逾1%。工業股捱沽，陶氏、卡特彼勒（Caterpillar）和波音分別曾下滑1.3%、1.07%和0.7%。

外圍焦點簡訊

國際金價輕微低收，錄得連續第二個交易天受壓。紐約12月期金收市跌0.6%，每盎斯報1504.40美元。

紐約期油收市跌0.1%，每桶報52.75美元。布蘭特期油跌2美仙，每桶報58.35美元。

美國通用電氣(GE)凍結兩萬名美國僱員的退休福利，令到集團退休金短絀金額可減少至80億美元，債務相應減少。

歐股上升，英股收市升0.59%。德國及法國股市分別升0.70%及0.61%。

美國國會眾議院情報委員會，要求五角大廈與白宮預算辦公室交出涉及烏克蘭的相關文件，作為彈劾總統特朗普調查的部分材料。

花旗：人行增持黃金 憂心美資產

人民銀行9月份持有黃金儲備增至6264萬盎斯，按月多19萬盎斯，為連續10個月增持黃金。花旗首席中國經濟學家劉利剛認為，人行持續增加黃金儲備表明擔心美國資產的安全性，開始為中國的外滙儲備配置多元化。

本地焦點簡訊

港交所計劃向銀行貸款70億至80億英鎊（約676億至772億港元），以繼續提出收購倫敦證券交易所（LSE）。

酷派集團（02369）向新譽發展配售8億股，每股作價0.215元，集資1.72億元。

入境處披露數據統計，9月29日至10月6日期間共8日，入境旅客錄得近264.23萬人次，較去年同期減少31.2%。

過去3天假期新盤市場合共沽出約32伙，其中會德豐地產將軍澳日出康城9B期GRAND MARINI，單日賣出20伙。

港鐵宣佈，今天重開大部份車站，13個車站仍然關閉，而列車服務提早於晚上8時結束。