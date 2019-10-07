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路透報道，中美兩國貿易談判代表團成員周一開始為期兩天的副部級會談，為周四舉行的高級別會談作好準備。

根據報道，由國家副財長廖岷率領、約30名中方談判代表團成員於當地時間周一早上，進入位於美國首都華盛頓的貿易代表辦公室，展開為期兩天的會談，為終止了兩個月的部長級別會談作好準備。

白宮早前確認，兩國部長級貿易談判將於周四舉行，中方由副總理劉鶴率領，而美國則由貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與財長努欽(Steven Mnuchin)率領。白宮發言人Stephanie Grisham指出，雙方希望在過去一段時間的副部級會談基礎上，就貿易壁壘、科技轉讓、知識產權、服務業、非關稅壁壘、農業與執行方面進行討論。

另一方面，美國農業部周一披露，有中國買家把採購的美國大豆運回中國的活動，但沒有提及數量。據不完全統計，中國自9月起採購350萬噸大豆，相當於正常年採購量的一成。

此外，美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)周一接受美國電台訪問時指出，無論彈劾總統特朗普調查，抑或特朗普上周提及要求中國調查前副總統拜登的消息，均不會影響中美貿易談判，而特朗普已表明，希望與中國達成重大的協議，或者不能達成任何協議。