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今日 23:09 國際財經

道指中段跌幅收窄

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中美高級別貿易談判前景再現不明朗，道指跌逾百點後，中段跌幅收窄。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報26557點，跌16點或0.06%；標普500指數報2950點，跌1點或0.05%；納指報7994點，升12點或0.15%。

美國表示，中美高級別經貿磋商會在周四恢復，希望緩和兩國緊張的氣氛。白宮發言人稱，雙方希望根據過去數星期進行的副部級繼續對話，會面內容包括強制技術轉移、知識產權、非關稅壁壘及農業等。

外電早前報道，中國官員預期，雙方很難在達成全面性協議方面有進展。根據報道，中方首席談判代表、國務院副總理劉鶴向代表團成員表明，他提出的建議將不包括承諾經濟體制改革去消除對行業的補助，而這是華府一直在談判時的主要要求。

歐洲股市上升，英國富時100指數報7195點，升40點或0.57%；德國DAX指數報12086點，升73點或0.61%；法國CAC 40指數報5522點，升34點或0.63%；意大利富時MIB指數報21611點，升141點或0.66%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報53.83美元，升1.02美元或1.93%；倫敦布蘭特期油報59.44美元，升1.07美元或1.83%。

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