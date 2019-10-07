國際財經

中美高級別貿易談判前景陰晴不定、英國脫歐亂局短期內難解決、美朝無核化談判破裂等不利因素，拖累歐洲股市中段轉跌。

截至本港時間下午5時57分，英國富時100指數報7151點，跌3點或0.06%；德國DAX指數報12006點，跌6點或0.06%；法國CAC 40指數報5478點，跌9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21425點，跌44點或0.21%。

道指期貨暫報26397點，跌128點。

中美兩國貿易談判代表周四舉行高級別會議，是市場焦點所在。外電報道，中國官員預期，雙方很難在達成全面性協議方面有進展。根據報道，中方首席談判代表、國務院副總理劉鶴向代表團成員表明，他提出的建議將不包括承諾經濟體制改革去消除對行業的補助，而這是華府一直在談判時的主要要求。

英國脫歐方面，英國《每日電訊報》引述政府消息報道，倘若英國於下周六前未能與歐盟達成脫歐共識，英國首相約翰遜便需要去信予歐盟，要求押後脫歐。不過，約翰遜並不願意這樣做，寧願入稟最高法院尋求法理基礎，准許首相毋須寫信給歐盟。

美朝代表團的工作層級磋商上周六破裂後，美國國務院稱，已接納瑞典邀請，兩周後再次與北韓進行對話。北韓表示，現時該輪到美方該採取行動，稱將靜候美國改變態度，但期限只到年底為止。朝中社引述外務省發言人指出，在美國採取實質措施、徹底而不可逆轉地撤銷對北韓的敵視政策前，北韓無意再進行像在瑞典一樣「噁心的磋商」，又認為美國沒有可能在兩周後就核談判拿出替代對策。

美國鑽油井數量連跌七周，加上石油出口國組織(OPEC)秘書長巴金多表明，OPEC+盟友目前正專注於全面遵守減產協議。油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報53.02美元，升0.21美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報58.57美元，升0.2美元或0.34%。