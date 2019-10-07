熱門：

今日 18:01 國際財經

歐股中段偏軟 道期跌逾百點

放大圖片

中美高級別貿易談判前景陰晴不定、英國脫歐亂局短期內難解決、美朝無核化談判破裂等不利因素，拖累歐洲股市中段轉跌。

截至本港時間下午5時57分，英國富時100指數報7151點，跌3點或0.06%；德國DAX指數報12006點，跌6點或0.06%；法國CAC 40指數報5478點，跌9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21425點，跌44點或0.21%。

道指期貨暫報26397點，跌128點。

中美兩國貿易談判代表周四舉行高級別會議，是市場焦點所在。外電報道，中國官員預期，雙方很難在達成全面性協議方面有進展。根據報道，中方首席談判代表、國務院副總理劉鶴向代表團成員表明，他提出的建議將不包括承諾經濟體制改革去消除對行業的補助，而這是華府一直在談判時的主要要求。

英國脫歐方面，英國《每日電訊報》引述政府消息報道，倘若英國於下周六前未能與歐盟達成脫歐共識，英國首相約翰遜便需要去信予歐盟，要求押後脫歐。不過，約翰遜並不願意這樣做，寧願入稟最高法院尋求法理基礎，准許首相毋須寫信給歐盟。

美朝代表團的工作層級磋商上周六破裂後，美國國務院稱，已接納瑞典邀請，兩周後再次與北韓進行對話。北韓表示，現時該輪到美方該採取行動，稱將靜候美國改變態度，但期限只到年底為止。朝中社引述外務省發言人指出，在美國採取實質措施、徹底而不可逆轉地撤銷對北韓的敵視政策前，北韓無意再進行像在瑞典一樣「噁心的磋商」，又認為美國沒有可能在兩周後就核談判拿出替代對策。

美國鑽油井數量連跌七周，加上石油出口國組織(OPEC)秘書長巴金多表明，OPEC+盟友目前正專注於全面遵守減產協議。油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報53.02美元，升0.21美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報58.57美元，升0.2美元或0.34%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。