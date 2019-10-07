國際財經

歐洲股市早段靠穩，因中美本周重啟貿易談判，投資者憧憬或多或少都會有些進展，惟北京據報對達全面協議不樂觀，加上英國脫歐僵局持續、美朝無核化談判破裂，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7160點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12042點，升29點或0.25%；法國CAC 40指數報5495點，升6點或0.12%；意大利富時MIB指數報21537點，升67點或0.31%。

道指期貨暫報26441點，跌84點。

中美兩國貿易談判代表周四舉行高級別會議，是市場焦點所在。外電報道，中國官員預期，雙方很難在達成全面性協議方面有進展。根據報道，中方首席談判代表、國務院副總理劉鶴向代表團成員表明，他提出的建議將不包括承諾經濟體制改革去消除對行業的補助，而這是華府一直在談判時的主要要求。

至於白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，對總統特朗普的彈劾調查，不會影響中美貿易談判，反而香港的民主抗議活動可能會對談判造成影響，目前正密切關注局勢。不過，特朗普稍早表示，與中國達成貿易協議的可能性很大，稱目前處於可能達成協議的非常重要階段，若果達成協議，將會是有史以來最大的貿易協議。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜上周三提出終極脫歐方案，惟歐洲議會翌日即告知約翰遜，新方案一點也不是歐盟所能接受的。英國《每日電訊報》昨天引述多名政府高層稱，倘英國最終被迫延遲脫歐，約翰遜將會在明年初否決歐盟2021至2027年財政預算，並計劃提名脫歐黨黨魁法拉奇(Nigel Farage)為歐盟專員，讓他在歐盟內部進行搗亂。

美國和北韓代表團上周六在瑞典首都斯德哥爾摩召開工作級別會議，討論北韓無核化議題。不過，朝方代表、北韓核問題首席談判代表金明吉當日下午宣布，美朝談判最終破裂收場，未能取得任何成果，並把責任歸咎於美國。金明吉聲稱，他已要求美方停止所有談判，同時建議對方於年底或之前才提出進行磋商，又說北韓未來會否再次試射導彈，這取決於美方的立場。

中美兩國貿易爭拗可能牽動全球經濟疲弱，原油需求增長放緩，拖累油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報53.01美元，升0.2美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報58.5美元，升0.13美元或0.22%。