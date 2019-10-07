國際財經

美股上周五漲逾1%，因當地就業數據穩步增長，惟中美貿易談判前景未明朗，亞太區股市個別發展。

中美兩國貿易談判重啟前夕，中方據報預期雙方很難在達成全面性協議方面有進展，消息拖累日本股市走軟。日經平均指數收報21375點，跌34點或0.16%。

日本財務省公布，截至9月底止，日本外滙儲備1.32萬億美元，按月跌0.68%，按年則升5%

南韓股市則靠穩，韓國首爾綜合指數收報2021點，升1點或0.05%。

澳洲股市造好，澳洲普通股指數收報6686點，升49點或0.75%。