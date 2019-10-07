國際財經

摩根大通認為，一系列指標表明，市場調整大約完成了一半。這些指標包括最近市場跌至投資者之前的倉位等。

摩根大通跨資產基本策略負責人John Normand發表報告指出，當市場昂貴且持股過度時，調整幅度往往是最大的。市場深度不佳時，無法預測隨機衝擊時機，這些指標亦給人脆弱感。不過，進入10月份，脆弱感屬於溫和，而非偏高。

Normand又認為，經濟衰退是可以避免的，但經常性的回跌屬於不能避免，主要由於總統特朗普的關稅政策、出口禁令和資本流動限制等政策工具。