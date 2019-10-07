國際財經

美國股市上周以輕微滑落結束一周市況，展望本周，市場焦點是中美兩國貿易談判重啟的消息，而希望藉此扭轉連跌三周的跌勢。

回顧美國股市上周，道瓊斯工業平均指數全周跌0.9%，標準普爾500指數跌0.3%，主要是受到連串欠佳的製造業與服務業數據所拖累。

展望本周，Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示，中美兩國貿易談判代表周四舉行高級別會議，是市場焦點所在，而且不止是投資界關注，全球央行高層、各大行業行政總裁及財務總監也很重視，因為期望有進展，扭轉經濟下行風險。

不過，BCA Research首席全球策略師Peter Berezin相信，各方不單只需要看到中美兩國的空頭支票，更重要的是有實質進展。

市場第二個焦點，應是聯儲局周三公布的上月聯邦公開市場委員會會議紀錄。當時，聯儲局決定減息0.25%，但此時市場關注的是，到底該局在10月底議息會否再度減息。根據CME的FedWatch，交易商預期10月減息可能性是80%，較前一周的50%顯著上升。

AssetMark首席經濟師Jason Thomas認為，投資界希望在會議紀錄方面，尋求各委員們對於未來是否減息的端倪。

PNC首席經濟師Gus Faucher相信，有見及製造業疲態及就業增長放緩，聯儲局很可能在10月底減息。

美國本周經濟數據方面，本周未有極具指標性的數據，具瞄頭的包括：周一有消費者信貸；周二有生產價格指數；周三有批發貿易額與職位空缺報告；周四有上周初領失業救助金人數與消費物價指數；周五有進口價格與消費者情緒指數等。