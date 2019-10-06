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今日 16:28 國際財經

大摩:WeWork上市失敗標誌一個時代結束

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大摩首席美股策略師兼首席投資官Mike Wilson認為，WeWork未能於美國上市，標誌一個時代結束。

Mike Wilson稱，WeWork未能以新股上市方式在美國掛牌，情況似摩根大通2008年收購破產的貝爾斯登(Bear Stearns)，代表過度投資時代結束，而WeWork未能成功上市，則反映無盈利企業獲得慷慨資金的日子已完結。

他又指，科技股和高增長軟件類股份同樣面對困境，並對整個市場帶來壓力，但風險最高是近年推動股市升至高位的股票，投資者未來會回歸價值股，故後市大跌空間不大。

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