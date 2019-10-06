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印度孟加拉簽7協定 加強合作抗衡中國一帶一路

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中國透過「一帶一路」倡議在孟加拉擴張影響力，印度為抗衡中國，推動「鄰國優先」政策，總理莫迪(Narendra Modi)與到訪的孟加拉總理哈西娜(Sheikh Hasina)簽署7項協定，啟動3項合作，強化與孟加拉關係。

中國近年與孟加拉簽署價值數百億美元的基礎工程建設，包括中國在電力領域貸款17億美元予孟加拉。有分析估算，中國「一帶一路」在孟加拉的相關投資已達380億美元，讓孟加拉成為接受中國資金第二高的南亞國家，僅次於巴基斯坦。

面對中國在印度後院的多番動作，莫迪政府積極推動「鄰國優先」等政策，莫迪與哈西娜今天在新德里舉行廣泛會談，之後雙方簽署7項合作協定，包括使用孟加拉吉大港(Chittagong Port)及孟加拉第二大海港蒙格拉港(Mongla)；還有印度可從孟加拉菲尼河(Feni)，吸取河水作為印度東北利普拉省(Tripura)的飲用水；以及印度提供海岸監視系統等。

莫迪在社交媒體發文表示，印度與孟加拉簽署使用吉大港和蒙格拉港後，從印度東北各省進出口的貨物將更容易運輸，東北各省的產品也將獲得更好的市場；這項以港口為主導的發展，將確保雙邊更大的商業聯繫及繁榮。

此外，印度與孟加拉也展開3個合作項目，包括印度向孟加拉採購液化石油氣(LPG)，並分配給印度東北各省。

莫迪指出，過去一年間，印度與孟加拉共啟動了12個合作項目，包括剛剛啟動的3個項目，這反映雙方關係的強度。

 

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