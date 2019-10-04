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今日 22:07 國際財經

憧憬聯儲局再減息 道指早段漲逾200點

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美國上月非農新增職位差過預期，市場憧憬聯儲局再度減息，帶動美股早段上揚，道指漲逾200點。

截至本港時間晚上約10時06分，道指報26406點，升205點或0.78%；標普500指數報2932點，升22點或0.77%；納指報7933點，升60點或0.77%。

數據方面，美國9月非農業新增職位13.6萬個，低於市場預期增加14.5萬個；失業率為3.5%，市場預期為3.7%。聯儲局將於本月29至30日舉行政策會議，市場對減息0.25厘預期有所增加。

另外，美國8月貿易逆差擴大1.67%，至549億美元，多於預期的545億美元；經調整後，8月美國對中國貿易逆差下跌3.1%，至318億美元。

歐美貿易局勢緊張，美國計劃對歐盟採取更加激進的貿易政策，德國外交部長馬斯(Heiko Maas)表示，歐盟可能採取報復性措施，回擊美國對歐洲商品加徵關稅。

中美貿易紛爭方面，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)指出，中美之間存在嚴重結構性問題，中國必須進行結構性調整，令中美貿易差額變得合理。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報52.96美元，升0.51美元或0.97%；倫敦布蘭特期油報58.51美元，漲0.8美元或1.39%。

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