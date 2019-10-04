國際財經

市場憧憬聯儲局本月底減息，以及中美下周貿易談判或取得進展，惟仍觀望美國稍後公布的9月非農就業數據，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7091點，升14點或0.2%；德國DAX指數報11909點，跌15點或0.13%；法國CAC 40指數報5441點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21304點，跌6點或0.03%。

道指期貨暫報26114點，跌66點。

美國稍後將公布9月份非農業職位報告和貿易數據，將可反映貿易糾紛對美國經濟的影響，市場憂慮非農業職位增幅將欠佳。聯儲局將於本月29至30日舉行政策會議，市場對減息0.25厘預期有所增加。

歐美貿易局勢緊張，美國計劃對歐盟採取更加激進的貿易政策，德國外交部長馬斯(Heiko Maas)表示，歐盟可能採取報復性措施，回擊美國對歐洲商品加徵關稅。

中美貿易紛爭方面，美國總統特朗普堅持其在對華貿易戰中一貫的強硬立場，稱如果中國不做美國希望他們做的事，美國有很多其他的選擇。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)指出，中美之間存在嚴重結構性問題，中國必須進行結構性調整，令中美貿易差額變得合理。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報52.69美元，升0.24美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報58.18美元，升0.47美元或0.81%。