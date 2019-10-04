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英倫銀行委員桑德斯（Michael Saunders）於上周五（9月27日）稱，即使能達成脫歐協議，英國可能仍需要降息。英鎊/美元其後短線下跌近60點至最低1.2270。而在脫歐問題方面，英國脫歐大臣於周二（10月1日）稱不應有任何實體的檢查或管控措施出現在英國和愛爾蘭邊境，北愛爾蘭邊境擔保問題為脫歐關鍵矛盾點，這一表態加劇了市場對英國能否在10月31日脫歐大限前達成脫歐協議的恐慌。英鎊/美元再進一步下插逾百點至最低1.2204，創9月5日以來的近一個月新低。

然而，10月1日當晚公布的美國供應管理協會（ISM）9月製造業指數跌穿十年新低至47.8，大幅低於市埸預期並跌穿盛衰分界線。美元大幅走弱帶動英鎊/美元反彈，英鎊於當日已完全收復之前的跌幅。英國脫歐方面亦於周四（10月3日）出現轉機︰英國保守黨疑歐派議員團體的負責人史蒂夫．貝克（Steve Baker）指現時看到了達成協議的可能性，愛爾蘭官員亦認為脫歐並沒有走到死胡同，新的協議有望通過。英鎊/美元再度大漲逾百點至9日高位1.2413，匯價直至昨日已連續四日錄得上升。

技術分析方面，英鎊/美元雖於10月1日跌至1.2200邊緣（（由9月3日低位1.1958至9月20日高位1.2582上升浪的61.8%斐波那契回吐水平）後觸底反彈，更於周四（10月3日）進一步升穿下降通道頂部1.2300水平。但英鎊/美元於1.2400附近沽壓沉重，加上近期脫歐問題擔憂日漸加重，匯價很大機會再度掉頭回落，並重新挑戰1.2200水平。

交易策略方面，早前於9月26日所定的英鎊/美元沽盤已取消。短期內待英鎊/美元回升至1.2500-1.2520區域沽出，下望1.2205，升穿1.2550止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供