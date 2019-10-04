國際財經 即巿股評

正如周三所講，「美餐飲股唔對路，後市一步一驚心」，美國近期公布的經濟數據確實得人驚，先有9月ISM製造業指數創逾10年新低，小非農創3個月來增長最慢，連9月非製造業活動指數也創2016年8月最低，首次申領失業救濟人數也比預期多，還有美國與歐洲將開拖打貿易戰，簡直是月底萬聖節前猛鬼衰鬼率先預演！

不過，正所謂愈墜落就愈快樂，美國經濟數據醜樣，變相減息的呼聲越來越高，從利率期貨睇多，經過呢三日醜樣數據連番轟炸後，聯儲局減息四分一厘機會由9月30日的39.5%，大升至隔晚的88.7%，即是月底近乎必定減息。

除咗減息外，聯儲局日日要向市場注資亦頭痕(紐約聯儲銀行早前已宣布，在10月10日前每日向市場注資750億美元)，明顯是反映之前縮表過度，市場已經開始賭最快月底會公布QE，故此隔晚美股扭轉近日頹勢，道指曾急插335點後，收市倒升122點，標普500指數也一定跌至2855，與本欄預期會跌至的2850僅差5點，收市也轉升23點，收2910。

最新的看法正如上周五在EJ MARKET收市評論的劇本，花旗國或即將會公布QE，而中美貿易戰因特朗普總統大選選情嚴峻，有好大可能會達成中期停火協議，一旦今晚非農極粒數遠差過市場預期的14.8萬人，觸發美股再大冧，筆者認為是掃入良機，因為愈墜落就愈快樂嘛！

港股方面，受蒙面法實施影響，本地地產股先後跪低，無可否認，齋睇恒指已經灰爆，從4月19日的高位30280回調一成半，雖然估計美國減息及QE在即，但中短期港股依然受累本港政治事件，地產股依然要避開，但內地息高的公用股、內需股、本地電訊股及內房股值得關注，尤其息高兼市盈率低的內房股。

最後也討論一下金銀價，由於美國又即將推量寬，對金銀十分利好，連高人一等的高盛，估計第四季金價會升至1600美元，理由是資金流入黃金ETF、央行買金及美元會走弱。

從走勢上，金價暫時受制條下降軌，約1523美元附近，下方支持在保力加通道低位1473.67美元，銀價亦是相同情況，暫時受制降軌，現處18.3美元，支持位在17.05美元。

面對瘋狂年代，甚至更開始主張邪惡的現代貨幣理論(Modern Monetary Theory，簡稱MMT)，陀穩金銀仍屬首選！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。