國際財經

德國外長馬斯(Heiko Maas)表示，歐盟可能採取報復性措施，反擊美國對歐洲商品加徵關稅。

馬斯對德國傳媒指出，歐盟現在必須做出回應，在獲得世界貿易組織(WTO)批准後，可能也會徵收懲罰性關稅。

馬斯其後在Twitter上稱，歐洲在這個問題上團結一致，仍然準備就航空業補貼的共同規則進行談判，相信仍可防止進一步傷害。

世界貿易組織本周裁定，歐盟成員國向空中巴士提供一些補貼屬於非法。這使美國有權向75億美元的歐盟貨品開徵關稅，受影響產品包括歐洲酒類、芝士及飛機，由10月18日起生效。