國際財經

美朝核談判料如期舉行、市場憧憬聯儲局月底減息，以及期望中美下周舉行新一輪貿易談判或取得進展，抵消美國稍後公布的9月非農業職位增幅可能欠佳的不利因素，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7094點，升17點或0.24%；德國DAX指數報11949點，升24點或0.21%；法國CAC 40指數報5456點，升17點或0.32%；意大利富時MIB指數報21333點，升21點或0.1%。

道指期貨暫報26131點，跌49點。

美國即將公布9月份非農業職位報告和貿易赤字，將可反映持續了數月的貿易糾紛對美國經濟的影響。市場擔心非農業職位增幅將欠佳，加上此前已公布的美國經濟數據遜色，投資者對於美國經濟前景的憂慮升溫。

聯儲局將於本月29至30日舉行政策會議，市場對減息0.25厘預期有所增加。

國際貿易緊張局勢長期懸而未決，對於美國政府計劃對歐盟採取更加激進的貿易政策。法國警告，如果美國繼續推動10月18日對歐盟輸美產品加徵關稅，將會帶來後果，表明法國會與歐盟就有關問題進行磋商，隨後對美國採取報復行動。

中美貿易紛爭方面，美國總統特朗普表示，中國代表團下周將來美進行進一步貿易磋商。但他堅持其在對華貿易戰中一貫的強硬立場，稱如果中國不做美國希望他們做的事，美國有很多其他的選擇。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)亦稱，中美之間存在嚴重結構性問題，中國必須進行結構性調整，令中美貿易差額變得合理。他又提到，美國不僅重視貿易赤字，也關注整體貿易問題，認為各國應避免不公平貿易行為。

另外，美朝本周將恢復核談判的工作層級磋商，北韓代表團已於當地周四飛抵瑞典斯德哥爾摩。特朗普表明，雖然北韓試射潛射彈道導彈，兩國的核談判將如期舉行，又稱平壤希望談判，美國將與他們談判。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報52.68美元，升0.23美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報57.97美元，升0.26美元或0.45%。