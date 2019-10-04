國際財經

美日期望明年1月實施貿易協議。

日本外相茂木敏充接受《日本經濟新聞》訪問時透露，美國希望貿易協議於2020年1月1日生效，日方對此沒有異議。

該協議仍然需要經過日本議員批准，一旦日本國會今日召開特別會議，協議將送交國會。

美國總統特朗普和日本首相安倍晉三上月簽署了一項有限貿易協議，削減針對美國農產品、日本機床和其他產品的關稅。儘管協議不包括汽車貿易，但安倍稱特朗普已保證美國不會對日本進口汽車徵收先前以威脅國家安全為由所提出的關稅。