今日 10:05
國際財經
南韓央行公布，截至9月底，外滙儲備4033.2億美元，較8月底增加18.4億美元。
截至9月底，韓國外滙儲備規模在全球排名第九。分析認為，外滙資產投資運用收益等有所增加，帶動9月外滙儲備增加。
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