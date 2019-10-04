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日上調消費稅 麻生太郎:暫毋須推刺激措施

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日本副首相兼財務大臣麻生太郎表示，目前沒有立即編制刺激措施，以抵消消費稅上調影響的必要。

麻生太郎在內閣會議後指出，雖然中美貿易摩擦值得注意，但日本企業獲利和家庭收入穩健。

日本本月1日起把消費稅從8%調高至10%，是5年多以來再次增加消費稅。當局預計，是次調升消費稅可帶來約5.7萬億日圓收入，希望加稅可以協助應付不斷膨脹的社福開支和減輕龐大公共債務。

這次加稅帶來的額外收入，當中一半用於實施幼兒教育和托兒服務免費、減輕高等教育的財務負擔等；其餘會用於恢復國家的財政健全。

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