國際財經

美國連日公布的經濟數據欠佳，供應管理協會（ISM）9月服務業指數遜預期，加深市場對經濟前景的憂慮，美股道指在周三急瀉近500點後，周四仍低開，最多急挫335點。然而，市場憧憬聯儲局月底減息機會大增，道指中段收復失地，扭跌為升。

道瓊斯工業平均指數收報26201點，漲122點或0.47%；標普500指數收報2910點，升23點或0.80%，納指則揚87點或1.12%，報7872點。金融類股份早段帶頭下滑，跌逾1%；Netflix和亞馬遜早段分別跌4%和1.4%，蘋果亦跌1.7%，但在中段回揚。