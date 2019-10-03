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今日 05:26 國際財經

憧憬儲局月底減息 道指反覆高收122點

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美國連日公布的經濟數據欠佳，供應管理協會（ISM）9月服務業指數遜預期，加深市場對經濟前景的憂慮，美股道指在周三急瀉近500點後，周四仍低開，最多急挫335點。然而，市場憧憬聯儲局月底減息機會大增，道指中段收復失地，扭跌為升。

道瓊斯工業平均指數收報26201點，漲122點或0.47%；標普500指數收報2910點，升23點或0.80%，納指則揚87點或1.12%，報7872點。金融類股份早段帶頭下滑，跌逾1%；Netflix和亞馬遜早段分別跌4%和1.4%，蘋果亦跌1.7%，但在中段回揚。

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