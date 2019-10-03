國際財經 即巿股評

國際貿易緊張局勢於上周顯著降溫，加上美匯指數在接近月末和季末需求的提振之下穩步上揚，亦為金價帶來持續的沽壓。倫敦金於上周三（9月25日）自兩周高位1535.53美元回落35美元至最低1500.29美元，其後於上周五（9月27日）進一步跌穿1500美元關口至1486.73美元，最終反彈至1496.82美元收市，全周下跌1.31%，全周高低波幅近50美元。

本週初倫敦金延續弱勢，周一（9月30日）再度下插35美元至最低1464.35美元，而翌日（10月1日）更一度跌至最低1458.96美元，創8月6日以來的近兩個月新低。

值得留意的是，周二（10月1日）晚上公布的美國供應管理協會（ISM）9月製造業指數跌穿十年新低至47.8，大幅低於市埸預期並跌穿盛衰分界線。美滙指數從高位回落，倫敦金因而短線反彈20美元。另外，周三（10月2日）公布的9月美國ADP就業人數僅錄得13.5萬，令市場預期美國聯儲局10月減息的概率大漲至7成以上，推動金價進一步反彈至1505.02美元，較日內低位反彈逾30美元。若周五（10月4日）美國勞工部公布的9月非農就業數據及薪資增長數據表現疲弱，或可進一步推動金價攀升。

技術分析方面，倫敦金上周兩度反彈受阻於1535美元後掉頭大幅回落，以10月1日低位1458.96美元計算，在短短五個交易日內大跌近80美元。不過，倫敦金在短暫跌穿1460美元支持（由8月1日低位1400.44美元至9月4日高位1557.01美元上升浪的61.8%斐波那契回吐水平）後觸底反彈，意味著金價並未能真正跌破此支持。金價目前回升至小型下降通道頂部位置，若短期內能企穩1500美元關口並突破1505-1508阻力區，後市或可再度挑戰1520美元甚至1535美元；否則需小心金價仍有機會繼續下跌，下探1460美元甚至1440美元水平。

交易策略方面，我們根據9月25日策略於1503美元建立的倫敦金買盤（上望1535美元，跌穿1499美元止損）已於1499美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金回升至1518至1520美元區域沽出，下望1502美元，升穿1523美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供