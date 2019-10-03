國際財經

歐美貿易糾紛惡化，加上英國脫歐風波持續，市場憂慮全球經濟增長放緩，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7090點，跌31點或0.44%；法國CAC 40指數報5457點，升34點或0.64%；意大利富時MIB指數報21381點，升83點或0.39%。

德國今日假期，金融市場休市。道指期貨暫報26066點，升81點。

中美下周將舉行新一輪高級別貿易談判，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，美國與中國存在一些嚴重的結構性問題，中國需要進行結構性調整，令中美貿易差額合理。

歐美貿易方面，美國因應世貿組織(WTO)對空巴補貼仲裁的結果，公布向歐盟貨品徵稅的清單，生效日期為10月18日，當中飛機徵稅10%，農產品及其他產品則徵稅25%。美國官員稱，華府與歐盟官員計劃在10月14日會面，討論有關問題。

數據方面，歐羅區9月綜合採購經理指數(PMI)終值由上月的51.9跌至50.1。法國綜合PMI指數終值從8月的52.9降至50.8。德國9月綜合PMI終值從上月的51.7降至48.5。

另外，歐羅區8月零售銷售按年上升2.1%，高過預期上升1.9%。歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，歐羅區風險傾向於下行，財政政策必須介入，以提振經濟。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報52.51美元，跌0.13美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報57.5美元，跌0.19美元或0.33%。