熱門：

今日 18:42 國際財經

憂全球經濟放緩 歐股中段個別走

放大圖片

歐美貿易糾紛惡化，加上英國脫歐風波持續，市場憂慮全球經濟增長放緩，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7090點，跌31點或0.44%；法國CAC 40指數報5457點，升34點或0.64%；意大利富時MIB指數報21381點，升83點或0.39%。

德國今日假期，金融市場休市。道指期貨暫報26066點，升81點。

中美下周將舉行新一輪高級別貿易談判，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，美國與中國存在一些嚴重的結構性問題，中國需要進行結構性調整，令中美貿易差額合理。

歐美貿易方面，美國因應世貿組織(WTO)對空巴補貼仲裁的結果，公布向歐盟貨品徵稅的清單，生效日期為10月18日，當中飛機徵稅10%，農產品及其他產品則徵稅25%。美國官員稱，華府與歐盟官員計劃在10月14日會面，討論有關問題。

數據方面，歐羅區9月綜合採購經理指數(PMI)終值由上月的51.9跌至50.1。法國綜合PMI指數終值從8月的52.9降至50.8。德國9月綜合PMI終值從上月的51.7降至48.5。

另外，歐羅區8月零售銷售按年上升2.1%，高過預期上升1.9%。歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，歐羅區風險傾向於下行，財政政策必須介入，以提振經濟。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報52.51美元，跌0.13美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報57.5美元，跌0.19美元或0.33%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。