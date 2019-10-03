國際財經

歐洲央行管理委員會委員兼芬蘭央行行長雷恩(Olli Rehn)表示，當通脹跌至不能接受的超低水平時，央行需要作出強而有力的反應。其言論被認為是，為歐央行擴大寬鬆政策謢航。

長期以來一直支持歐央行行長德拉吉政策的雷恩指出，如果歐央行接受通脹偏低，則將會限制其自身引領經濟渡過各種景氣循環的能力。

他指出，要小心持續的低通脹和零息率對經濟構成的負面影響，因為這情況也會限制央行動用貨幣政策來抗衡經濟周期的能力，最終引致經濟長期低迷，並妨礙就業市場。