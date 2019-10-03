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今日 17:50 國際財經

歐央行副行長:歐羅區經濟風險前景偏下行

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歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，歐羅區風險傾向於下行，財政政策必須介入，以提振經濟。

金多斯在馬德里發表演講時指出，歐羅區經濟活動水平仍然處於令人失望的低位。他稱，需要通過一套政策組合來強化歐羅區穩定政策的火力，同時繼續充分利用貨幣政策，令財政穩定政策發揮更加實質性的作用，這是至關重要的。

金多斯又說，全球利率的下滑構成挑戰。按歷史標準判斷，政策利率可能會維持在低位，並可能比過去更加頻繁地觸及區間下端。

他補充道，日本的經驗證明了惡性循環難以逃脫。

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