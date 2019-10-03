國際財經

著名風險投資者、創投基金公司Benchmark合夥人格利(Bill Gurley)認為，首次公開招股(IPO)已經「變質」，是時候該採取新方法。

格利周二在三藩市主持了一次會議，約有100家私營公司和風險投資公司與會，討論直接上市而非傳統IPO上市程序的好處。他其後接受CNBC訪問時指出，直接上市能夠提供更開放和平等的股票購買渠道，並可確保基於市場的定價。雖然IPO可能對希望籌集資金的公司頗具吸引力，但與會者在會議上討論了後期融資的選擇。

格利認為，矽谷的公司早於三四十年以前已被壞掉的IPO程序所利用。在過去3年，情況變得更糟了。過往，IPO程序旨在傳播、行銷和廣泛出售股票，現在則已經變成一場遊戲，只是手動把股票分配給同樣的10家或15家公司而已。

通過傳統IPO程序上市的公司需要向承銷商支付高額費用，以便創造新股並向公眾出售，理想情況下其股價會在掛牌首日大漲。格利表示，這種程序導致新上市公司的定價愈來愈低，而直接上市的公司可以不必支付承銷費用，但也不會創造出新股票。

雖然召車軟件商Uber和Lyft在今年的IPO上市交易均表現不佳，但曾任Uber董事的格利表示，對直接上市的信心來自過去20年的趨勢，而不是最近的IPO失敗案例。他又說，正在努力設法遠離這件顯然不符合公司最佳利益的事情。