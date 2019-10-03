國際財經

歐美貿易糾紛惡化、北韓成功試射潛射導彈、英國脫歐風波持續，多項不利因素籠罩大市，投資者憂慮全球經濟增長恐進一步放緩，避險情緒高漲，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時56分，英國富時100指數報7102點，跌19點或0.28%；法國CAC 40指數報5452點，升29點或0.55%；意大利富時MIB指數報21417點，升118點或0.56%。

德國今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報26096點，升111點。

歐美貿易糾紛惡化。美國因應世界貿易組織(WTO)對空巴補貼仲裁的結果，公布向歐盟貨品徵稅的清單，生效日期為10月18日，當中飛機徵稅10%，農產品及其他產品則徵稅25%。WTO較早時正式作出最終裁決，指華府有權因應歐盟補貼空巴行為，向歐盟貨品徵關稅，涉及金額為75億美元(585億港元)。

美國官員稱，華府與歐盟官員計劃在10月14日會面，討論有關問題。歐盟回應，警告如果美國真的對歐洲貨品實施關稅，將是短視及無建設性的，損害美歐兩地關係。

英國脫歐進程膠着，英國天空新聞(Sky News)引述消息報道，英國首相約翰遜(Boris Johnson)將於下周二(8日)再次讓國會休會，並在本月14日提出一套新的立法計劃。英國《倫敦時報》稍早報道，歐盟準備把英國脫歐最後期限從10月31日延期，儘管約翰遜沒有提出這一要求。

地緣局勢方面，北韓證實昨日(2日)早上在東海元山灣水域成功試射新型「北極星-3」型潛艇彈道導彈。日本政府稱，導彈於日本西部專屬經濟區海域(EEZ)墜落，為近兩年來首次。

歐美疲弱的經濟數據打壓需求前景，加上美國原油庫存增幅高於預期，油價延續上日挫逾1%的頹勢。紐約原油期貨現時每桶報52.57美元，跌0.07美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報57.48美元，跌0.21美元或0.36%。