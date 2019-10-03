熱門：

今日 11:26 國際財經

貝索斯蟬聯美首富 蓋茨居次

放大圖片

美國《福布斯》雜誌發布2019年美國400富豪榜，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)蟬聯第一、穩坐榜首寶座，但身家從一年前的1600億美元跌至1140億美元。

值得留意的是，貝索斯前妻麥肯齊(MacKenzie Bezos)首次躋身該富豪榜，以361億美元的身家排在第15位，成為美國第三大女富豪，僅次於沃爾瑪(Walmart)繼承人Alice Walton及科氏工業(Koch Industries)繼承人Julia Koch。在今年較早時與貝索斯離婚後，麥肯齊分得約4%的亞馬遜股票，是貝索斯此前所持亞馬遜股份的四分之一。

至於微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)續居榜眼位置，身家1060億美元，但他和貝索斯身家差距大幅縮小至80億美元。而股神畢非德(Warren Buffett)成為探花，身家808億美元。

第4至10位依次為Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)、甲骨文(Oracle)行政總裁埃利森(Larry Ellison)、谷歌(Google) 行政總裁兼聯合創辦人佩奇(Larry Page)、谷歌聯合創辦人布林(Sergey Brin)、紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)、微軟前任行政總裁鮑爾默(Steve Ballmer)、沃爾瑪繼承人Jim Walton。

今年上榜的400位美國富豪總身家達破紀錄的2.96萬億美元(約23.09萬億港元)，按年增長2.2%。他們平均淨身家達到74億美元，較去年增加2億美元。上榜的最低門檻與去年相同，為21億美元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。