國際財經

美國《福布斯》雜誌發布2019年美國400富豪榜，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)蟬聯第一、穩坐榜首寶座，但身家從一年前的1600億美元跌至1140億美元。

值得留意的是，貝索斯前妻麥肯齊(MacKenzie Bezos)首次躋身該富豪榜，以361億美元的身家排在第15位，成為美國第三大女富豪，僅次於沃爾瑪(Walmart)繼承人Alice Walton及科氏工業(Koch Industries)繼承人Julia Koch。在今年較早時與貝索斯離婚後，麥肯齊分得約4%的亞馬遜股票，是貝索斯此前所持亞馬遜股份的四分之一。

至於微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)續居榜眼位置，身家1060億美元，但他和貝索斯身家差距大幅縮小至80億美元。而股神畢非德(Warren Buffett)成為探花，身家808億美元。

第4至10位依次為Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)、甲骨文(Oracle)行政總裁埃利森(Larry Ellison)、谷歌(Google) 行政總裁兼聯合創辦人佩奇(Larry Page)、谷歌聯合創辦人布林(Sergey Brin)、紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)、微軟前任行政總裁鮑爾默(Steve Ballmer)、沃爾瑪繼承人Jim Walton。

今年上榜的400位美國富豪總身家達破紀錄的2.96萬億美元(約23.09萬億港元)，按年增長2.2%。他們平均淨身家達到74億美元，較去年增加2億美元。上榜的最低門檻與去年相同，為21億美元。