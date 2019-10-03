國際財經

路透報道，網上住宿租賃平台Airbnb已準備聘用高盛與摩根士丹利，作為其聯席牽頭顧問，稍後將安排公司在明年上市。

消息人士指出，Airbnb是準備以「直接上市」方式上市。

Airbnb、高盛與大摩拒評上述消息。