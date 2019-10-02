國際財經

世貿組織（WTO）在空中巴士補貼糾紛中支持美國，華府可以啟動向75億美元歐盟商品徵收關稅，歐盟表明報復，令歐美貿易關係惡化，加深了市場對環球經濟前景的憂慮，導致股市全面下挫。道指一度急瀉598點，失守26000關；歐股挫超過2%。

美市收市挫494點，報26078點，跌1.86%；標指插1.79%，報2887點，跌52點，同樣失守100天線，當中以工業板塊表現最差。納指下滑1.56%，報7785點，跌123點，亞馬遜、蘋果等科網巨企跌幅皆至少1%。