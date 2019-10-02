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今日 01:29 國際財經

威廉斯:美國經濟前景正面

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紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，儘管有些經濟師指美國經濟陷入衰退，但他基本預測經濟前景是正面的。

他估計，美國經濟保持2%增長，勞動市場非常強勁，通脹接近2%指標。

不過，他承認，經濟前景存在不確定因素，例如全球經濟增長放緩、貿易爭拗問題，以及其他地緣性衝突等。他表示，聯儲局正尋求如果讓這些不確定因素可以量化起來。

威廉斯未有就聯儲局利率政策作出揣測。

較早時，里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin認為，聯儲局面對經濟不明朗，可能要採取審慎態度而行。

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