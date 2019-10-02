國際財經

北韓今早發射至少兩枚彈道導彈、中美貿易談判或受香港示威風波影響、歐美製造業指數疲弱，英國脫歐進展未明朗，投資者對經濟衰退的憂慮加深，避險情緒高漲，歐洲股市早段下跌。

截至本港時間下午3時35分，英國富時100指數報7287點，跌72點或0.99%；德國DAX指數報12158點，跌105點或0.86%；法國CAC 40指數報5547點，跌49點或0.89%；意大利富時MIB指數報21746點，跌180點或0.83%。

道指期貨暫報26434點，跌87點。

在美國與北韓將於周六(5日)重啟核談判之前，北韓今早在江原道元山附近朝東部海域，發射至少兩枚彈道導彈。日本內閣官房長官菅義偉表示，北韓似乎是在幾分鐘內就發射了兩枚導彈，其中第一枚落在島根縣附近的日本專屬經濟區(EEZ)內水域。

另外，香港示威活動愈演愈烈，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表明可能影響下周的新一輪中美高級別經貿磋商，因示威活動表明中方社區內部存在國內分歧，而且香港對中國的國際貿易活動甚為重要。他又強調，總統特朗普希望達成一項完整的貿易協議，以解決結構問題。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜(Boris Johnson)在曼徹斯特保守黨會議的一次活動中表示，希望未來幾天內達成英國脫歐協議，稱將在數日內向歐盟公開新脫歐方案，形容方案非常有建設性及影響深遠，細節會很快公布。據《電訊報》報道，約翰遜擬於周三提出一項「四年內兩個邊界」的脫歐計劃。根據該計劃，北愛爾蘭將在2025年前與歐洲保持特殊關係(BFW)。

美國原油庫存意外下滑，油價靠穩。紐約原油期貨現時每桶報54.05美元，升0.43美元或0.8%；倫敦布蘭特期油報59.08美元，升0.19美元或0.32%。