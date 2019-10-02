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今日 12:03 國際財經

魏德曼倡對政策激烈討論

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歐洲央行管委、德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，如果歐洲央行想要避免落入給人留下向政府提供資金的印象等陷阱，就需要政策制定者在進行關鍵決策時展開激烈討論。

魏德曼是其中一位反對歐洲央行恢復2.6萬億歐羅債券購買計劃的管委。他周二重申，反對放鬆量化寬鬆(QE)計劃條款，允許歐洲央行購買更多公債。

他認為，購買公債等影響深遠的舉措引發激烈討論不僅是正常的，而且是必不可少的。意見和觀點的多樣性一直是這個機構的優勢，而不是弱點。

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