國際財經

蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)表示，無任何理性的人會將蘋果視為壟斷者。

庫克正繼續其年度歐洲之旅。他拜訪柏林並接受德國傳媒《Stern》採訪時提到App Store的壟斷訴訟、iPhone 11的定價，以及Apple TV+流媒體服務。

今年5月，美國最高法院批准一宗持續8年的反壟斷案在下級法院繼續審理。原告認為，蘋果將iOS用戶下載應用程式(App)限制在自主應用商店App Store內，使蘋果獲得壟斷地位，從而可以強制開發者繳納30%的營收分成。

對此，庫克認為，沒有任何理性的人會將蘋果視為壟斷者，蘋果對App Store和更廣泛iOS生態的緊密控制帶來幫助。用戶從蘋果那裏購買體驗，包括值得信賴的App購買平台，而蘋果則通過這個平台管理和審核所有應用。

他補充道，蘋果會過濾掉不恰當的App，例如帶色情內容的App。任何人都可以用自己的iPhone在瀏覽器中訪問內容，但蘋果商店不提供這些內容。

被問到流媒體視頻服務Apple TV+的月費相對較低，是否會讓Netflix等同業感到不安，庫克表示，不認為競爭對手會害怕，視頻領域的情況有所不同，不是Netflix贏了、蘋果就輸了，或是相反的問題，而是許多人都會使用多個服務，蘋果現在正嘗試成為其中之一。

談及iPhone 11定價比前一代iPhone XR低50美元，庫克指出，蘋果一直嘗試將價格維持在盡可能低的水平，而幸運的是今年可以降低iPhone的價格。