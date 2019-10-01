國際財經

美股周二高開，道指最多曾漲129點，盤中高見27046點，惟其後公布的製造業數據未如理想，大市迅即由升轉跌，道指一度下挫354點，即市低位觸及26562點。歐股和歐羅也受累歐羅區經濟呈弱而下跌，反映中美貿易戰對全球影響日趨嚴重。市場避險意欲升溫，金價上揚，美元則先升後挫，油價因主要產油國產量減少而一度造好，但升勢短暫。

9月的供應管理學會(ISM)製造業指數連續第二個月下跌，從8月的49.1跌至9月的47.8，是2009年6月以來最低的水平，市場本來預期反彈至50.1。指數續低於50的盛衰分界，反映美國製造業進一步收縮。另外，8月份建築開支微升0.1%。

道指收市仍跌343點或1.28%，報26573點。標指跌1.23%，收報2940點。納指則挫1.13%，收報7908點。歐股進一步下滑，泛歐STOXX 600指數跌1.31%，法股及德股分別挫逾1.4%和1.3%。

美股製造業相關股份受壓，3M股價急滑3.66%，為表現最差的道指成分股；陶氏、思科和Caterpillar都倒退超過3%，波音回吐逾1%。油股埃克森美孚與雪佛龍都下挫超過2%。

特朗普轟儲局最大敵人

美國總統特朗普把製造業疲弱歸咎於聯儲局，他在Twitter發帖稱，由於利率太高令美元升值，聯儲局是他們自己最大及最差的敵人，形容這很可悲(Pathetic)。

美國以外的國家經濟數據亦不佳，歐羅區製造業出現7年來最大幅度收縮，加上澳洲把利率降至歷史新低，投資者風險胃納下降。

美滙指數早段曾衝上29個月新高99.67，尾段倒跌0.26%，報99.12。美元兌日圓和歐羅均回軟約0.3%，美元兌107.73日圓，歐羅報1.0936美元。紐約期金收市反彈1.1%，每盎斯報1489美元。

有報道指石油出口國組織(OPEC)、美國和俄羅斯的第三季石油產量下降。油價先升後跌，布蘭特期油收市挫0.6%，至每桶58.89美元，紐約期油跌0.8%，收報53.62美元。受貿易戰影響，布蘭特和紐約期油在剛過去的第三季雙雙錄得今年最大的季度跌幅。路透調查發現，油組產量在9月跌至每天2890萬桶，為8年新低，兩大生產國美國和俄羅斯的產量均有所減少。分析師預期，由於需求疲弱抵消供應受軍事衝擊，油價今年可望保持穩定，布蘭特期油平均估計為每桶65.19美元，紐約期油則約為57.96美元。

另外，芝加哥聯儲銀行主席埃文斯(Charles Evans)周二表示，聯儲局已經把貨幣政策設定到可以實現2%通脹目標的位置，如果未來幾年經濟繼續增長，利率將有小幅上調的空間。