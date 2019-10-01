美國製造業數據欠佳，華爾街股市滑落，消息導致市場資金流入避險產品，國際金價周二扳升。
紐約12月期金收市升16.1美元或1.1%，每盎斯報1489美元。前一天，金價跌2.2%。
BullionVault研究部董事Adrian Ash表示，周一金市沽售行動與季末轉倉有關，相關活動結束後，金價有所反彈；美國製造業指數跌至十年來最差，聯儲局減息可能性升溫，對金價有支持作用。
12月期銀收市升30.4美仙或1.8%，每盎斯報17.302美元。
今日 02:25 國際財經
美國製造業數據欠佳，華爾街股市滑落，消息導致市場資金流入避險產品，國際金價周二扳升。
紐約12月期金收市升16.1美元或1.1%，每盎斯報1489美元。前一天，金價跌2.2%。
BullionVault研究部董事Adrian Ash表示，周一金市沽售行動與季末轉倉有關，相關活動結束後，金價有所反彈；美國製造業指數跌至十年來最差，聯儲局減息可能性升溫，對金價有支持作用。
12月期銀收市升30.4美仙或1.8%，每盎斯報17.302美元。
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