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嘉信理財北美網上股票買賣免佣

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北美網上經紀集團嘉信理財(Charles Schwab)宣布，10月7日起透過互聯網自管賬戶買賣美國與加拿大股票、交易所買賣基金(ETF)及期權，可以無須繳付佣金。

嘉信股價即市挫9.7%，主要對手TD Ameritrade與 E*Trade分別跌22%與18%。

有分析稱，嘉信理財的做法預料對北美網上證券行業帶來衝擊。此前，一些小型網上證券商也提供免佣服務，但以嘉信理財的規模，其衝擊相信較大。

嘉信理財去年來自代客買賣股票的佣金收入為1.39億美元，按年升22%，佔總收入5%。

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