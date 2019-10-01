國際財經

美國製造業指數創逾10年新低，製業業相關股份受壓，3M和思科股價下滑超過3%，拖累美股表現，道指周二高開低走，中段跌幅擴大至逾300點。

截至本港時間凌晨約1時25分，道指報26605點，挫311點或1.16%，已緊貼暫時盤中低位；早段一度高見27046點，上升129點；標普500指數報2942點，跌33點或1.14%；納指報7920點，跌78點或0.98%。

個別股份方面，3M股價回落3.32%，暫為表現最差的道指成分股，思科都跌3.27%，綜合化工產品集團陶氏倒退2.88%；油股跟隨油價回吐，埃克森美孚下跌2.18%，雪佛龍都挫1.91%。金融股受壓，高盛和摩根大通的跌幅同樣超過1%。其他科技股普遍難逃下跌命運，英特爾、Facebook和Alphabet都插逾1%，微軟和IBM則偏軟。

美國供應管理協會(ISM)表示，9月製造業指數為47.8，創逾10年新低，市場預期為50.1，8月為49.1。期內，製造業投入物價分項指數為49.7，市場預期為48.5，8月為46；製造業新訂單分項指數為47.3，8月為47.2；9月製造業就業分項指數為46.3，8月為47.4。

另外，美國9月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值為51.1，初值為51，8月終值為50.3；期內，製造業PMI產出分項指數終值為51.8，初值為51.7，8月終值為50.8。

投資者亦關注中美經貿談判進展。美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)對Fox Business表示，中國國務院副總理兼中美貿易磋商中方牽頭人劉鶴將於本月10日訪問美國進行貿易磋商。

美元偏軟，ICE美滙指數回落0.23%，報99.14。歐羅反彈0.25%，報1.0928美元；澳元急插0.77%，報66.99美仙。避險情緒升溫支持日圓上揚，每美元現時下跌0.30%，報107.75日圓。

油價先升後跌，紐約期油現時下滑1.09%，每桶報53.48美元；倫敦布蘭特期油回吐0.74%，報58.81美元。