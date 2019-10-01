國際財經

美國製造業指數創逾10年新低，拖累美股表現，道指挫逾200點。

截至本港時間晚上約11時06分，道指報26707點，挫209點或0.78%；標普500指數報2958點，跌18點或0.61%；納指報7968點，跌31點或0.39%。

美國供應管理協會(ISM)表示，9月ISM製造業指數為47.8，創逾10年新低，市場預期為50.1，8月為49.1。

期內，製造業投入物價分項指數為49.7，市場預期為48.5，8月為46；製造業新訂單分項指數為47.3，8月為47.2；9月製造業就業分項指數為46.3，8月為47.4。

另外，美國9月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值為51.1，初值為51，8月終值為50.3；期內，製造業PMI產出分項指數終值為51.8，初值為51.7，8月終值為50.8。

投資者亦關注中美經貿談判的會面。美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)對Fox Business表示，中國國務院副總理兼中美貿易磋商中方牽頭人劉鶴將於本月10日訪問美國進行貿易磋商。

英國富時100指數報7359點，跌48點或0.65%；德國DAX指數報12294點，跌133點或1.08%；法國CAC 40指數報5603點，跌73點或1.3%；意大利富時MIB指數報21992點，漲115點或0.52%。