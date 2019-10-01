國際財經

美國財政部雖然澄清無計劃限制美資投資中國股票，惟世貿再調低今明年全球貿易增長預測，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時36分，英國富時100指數報7382點，跌25點或0.35%；德國DAX指數報12421點，跌6點或0.05%；法國CAC 40指數報5670點，跌7點或0.13%；意大利富時MIB指數報22238點，漲131點或0.59%。

道指期貨暫報26969點，升68點。

世界貿易組織(WTO)表示，受中美貿易衝突影響，將今年全球貿易增長預測調低至1.2%，大幅低於4月預期增長2.6%；明年則將增長2.7%，早前曾預期增長3%。

數據方面，歐羅區9月製造業採購經理指數(PMI)終值為45.7，僅略高於初值45.6，為2012年10月以來最低。法國9月製造業PMI終值從8月的51.1下滑至50.1，略低於初值50.3。德國9月製造業PMI終值從8月的43.5下降至41.7，為2009年6月以來最低。

另外，英國9月製造業PMI為48.3，高於預期的47，主要是部分製造商再度提高庫存，為10月底脫歐做準備。歐羅區9月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升0.9%，低於預期上升1%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報54.64美元，升0.57美元或1.05%；倫敦布蘭特期油報59.79美元，升0.54美元或0.91%。