國際財經

美國財政部澄清無計劃限制美資投資中國股票後，紓緩對中美貿易戰擴大至金融戰的憂慮，惟市場仍關注英國脫歐進展，歐洲股市早段上升。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7418點，升9點或0.13%；德國DAX指數報12487點，漲58點或0.47%；法國CAC 40指數報5692點，升14點或0.25%；意大利富時MIB指數報22240點，漲132點或0.6%。

道指期貨暫報27008點，升107點。



英國首相約翰遜在BBC表示，在愛爾蘭邊界問題上有解決方案，並認為談判有前進的道路，但現在不會透露脫歐提案的細節。英國《每日電訊報》報道，約翰遜尋求建立一個全愛爾蘭的經濟區，讓農產品及食品在愛爾蘭及北愛爾蘭之間，不經邊境檢查，就能夠自由往來。

數據方面，英國9月房價按月下跌0.2%，預期為上漲0.1%；按年上漲0.2%，預期為上漲0.5%。

另外，評級機構惠譽預計，由於美中貿易戰升級，導致世界經濟前景嚴重惡化，明年全球經濟增幅將降至2012年以來的最低水平。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報54.34美元，升0.27美元或0.5%；倫敦布蘭特期油報60.78美元，跌1.13美元或1.83%。