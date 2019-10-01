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今日 12:50 國際財經

澳洲央行減息0.25厘

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澳洲央行宣布減息0.25厘，將指標利率由1厘下調至0.75厘。

澳洲央行稱，預期長時間低利率是合理的，全球經濟前景合理，風險偏向下行，將在必要時進一步放寬政策，以支撐經濟增長及達成通脹目標。

澳洲央行表示，低利率、近期減稅、基建支出、房市穩定跡象支撐前景。消費前景仍是主要國內不確定性，勞動需求指標的前瞻性指標表明就業增長可能從近期的快速放緩，今日進一步降息的決定，將支持就業和收入增長。

澳洲央行稱，2020年主要和基礎通脹率均料將略低於2%，2021年略高於2%。

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