國際財經

沙地阿拉伯石油產能已回復至9月遇襲前水平的消息，拖累國際油價受壓。

紐約11月期油單日收市跌1.84美元或3.3%，每桶報54.07美元，是9月3日以來最低。以最活躍月份合約計，該款期油9月跌1.9%，第三季跌7.5%。

倫敦布蘭特11月期油收市跌1.13美元或1.8%，每桶報60.78美元。以最活躍月份合約計，該款期油9月升0.6%，第三季跌8.7%，是去年第四季以來最大單季跌幅。

較早時，美國傳媒引述沙地國營石油企業沙地阿美主管稱，產能已回復至9月14日石油設施遇襲前的水平。不過，他沒有明確指出，產量是處於遇襲前的980萬桶水平。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow指出，沙地較預期更快復產，適值美國期油月度與季度完結，對油價有較大衝擊。

IAF Advisors分析員Kyle Cooper表示，中美兩國貿易爭拗問題困擾，同樣對油價不利。中國在剛過去的周末公布9月官方採購經理指數(PMI)錄得輕微改善，但仍處在低於50點的榮枯分界線。

Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey指出，油價在月底結算日子，也對價格不利。

TFS Energy分析員認為，中東局勢仍未明朗化，油價跌勢有限。