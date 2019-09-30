國際財經

美國財政部於周末澄清目前無計劃限制美資投資中國股票後，市場對中美貿易戰擴大至金融戰的憂慮紓緩；加上蘋果獲摩根大通調升目標價，刺激股價漲超過2%，帶動美股周一造好，道指曾升178點，即市高見26998點。9月底季結日，市場資金仍然緊張，紐約聯儲銀行再度啟動回購操作，向市場注入635億美元(約4953億港元)資金。

道指收市漲96點或0.36%，報26916點；蘋果升2.35%，帶挈科技股上揚1.04%，納指也漲0.75%，收報7999點，盤中曾突破8000關；標指亦升0.50%，收報2976點，其中醫療保健股攀升0.90%。芝加哥採購經理指數(PMI)從8月的50.4跌至9月的47.1，反映經濟活動由擴張回落至收縮區間。

9月累計，道指上揚2%；標指進賬1.7%，納指攀升0.5%。第3季累計，道指與標指同告抽升1.2%，納指則微跌0.1%。

歐股周一收市個別發展，法股和德股分別升0.66%和0.38%，英股反覆低收0.24%。

英鎊周一小幅上漲，市場對數據顯示英國經濟出現萎縮無動於衷，焦點仍集中在執政保守黨在黨代表大會上的脫歐言論。英鎊兌美元尾段升0.07%，報1.2299美元，仍接近上周五所見的3周低位。

受經濟憂慮影響，歐羅挫至28個月低位，最弱兌1.0883美元，尾段跌幅稍微收窄，報1.09美元，跌0.38%。美元相對造好，美滙指數升0.29%，報99.4；美元兌日圓靠穩，報108.09日圓。

美元強勁壓低金價，紐約期金收市跌2.2%，每盎斯報1472.9美元，跌穿1500美元心理關，創下兩個月低位。

鈀價創新高 突破1700關

儘管製造業數據有改善，但投資者仍未擺脫對中國經濟前景疲弱的擔憂，認為中美貿易戰將損害這個全球最大石油進口國的需求增長，導致國際油價下挫，紐約期油收市跌3.3%，每桶報54.07美元；布蘭特期油下滑1.8%，收報60.78美元。

鈀價周一衝破每盎斯1700美元，創1702.2美元歷史新高，市場擔心主要用於汽車工業的金屬供不應求情況愈來愈嚴重。不過，鈀價及後回軟，跌1.07%，報1666美元。