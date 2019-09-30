國際財經

伊朗半官方通訊社ILNA引述政府發言人Ali Rabiei稱，沙地阿拉伯經第三方向伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)傳遞訊息。

Rabiei沒有提及訊息內容，表示若沙地態度出現轉變，伊朗歡迎有關轉變。

沙地王儲穆罕默德周日表示，如果全球不制止伊朗的行動，油價可能升至難以想像的高位。不過，他傾向以政治方式，而不是以軍方式解決問題。

另外，伊朗外交部發言人表示，該國已準備好與包括阿聯酋在內的其他國家進行談判。阿聯酋被視為伊朗在區內的敵對國家之一。