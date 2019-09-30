國際財經

美國盛傳研究限制資金投資於中國市場，或不利下月初兩國貿談，但中國製造業經濟數據勝預期，緩和全球衰退憂慮，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7410點，跌16點或0.22%；德國DAX指數報12385點，升4點或0.03%；法國CAC 40指數報5645點，升5點或0.09%；意大利富時MIB指數報22047點，升31點或0.14%。

道指期貨暫報26870點，升74點。

中美貿易談判據報將會在10月10日至11日舉行，但美國政府據報正研究多種方法，限制美國投資者的資金流向中國，包括要求在美國上市的中資公司退市。據悉，美國總統特朗普已同意開展有關討論，並正探討如何限制美國股票指數納入中資股的比重。

中國外交部指出，中美經貿合作以及中美財經合作的本質是互利共贏，搞極限施壓，甚至企圖強行地將中美關係脫鈎，勢必損害中美兩國企業和民眾利益，引發金融市場動盪，進而危及國際貿易和世界經濟的增長。

數據方面，英國第二季國內生產總值(GDP)終值按季下滑0.2%，符合預期；按年升1.3%，高於預期增長1.2%。歐羅區8月失業率為7.4%，預期為7.5%。德國8月零售銷售按月增長0.5%，符合預期。

另外，歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，ECB仍有彈藥可用，並稱在沒有財政政策支持的情況下，非常規的刺激政策需要持續較長時間。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報55.33美元，跌0.58美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報61.14美元，跌0.77美元或1.24%。