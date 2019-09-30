熱門：

今日 18:49 國際財經

歐股中段個別走 貿談前景惹關注

放大圖片

美國盛傳研究限制資金投資於中國市場，或不利下月初兩國貿談，但中國製造業經濟數據勝預期，緩和全球衰退憂慮，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7410點，跌16點或0.22%；德國DAX指數報12385點，升4點或0.03%；法國CAC 40指數報5645點，升5點或0.09%；意大利富時MIB指數報22047點，升31點或0.14%。

道指期貨暫報26870點，升74點。

中美貿易談判據報將會在10月10日至11日舉行，但美國政府據報正研究多種方法，限制美國投資者的資金流向中國，包括要求在美國上市的中資公司退市。據悉，美國總統特朗普已同意開展有關討論，並正探討如何限制美國股票指數納入中資股的比重。

中國外交部指出，中美經貿合作以及中美財經合作的本質是互利共贏，搞極限施壓，甚至企圖強行地將中美關係脫鈎，勢必損害中美兩國企業和民眾利益，引發金融市場動盪，進而危及國際貿易和世界經濟的增長。

數據方面，英國第二季國內生產總值(GDP)終值按季下滑0.2%，符合預期；按年升1.3%，高於預期增長1.2%。歐羅區8月失業率為7.4%，預期為7.5%。德國8月零售銷售按月增長0.5%，符合預期。

另外，歐洲央行(ECB)行長德拉吉表示，ECB仍有彈藥可用，並稱在沒有財政政策支持的情況下，非常規的刺激政策需要持續較長時間。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報55.33美元，跌0.58美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報61.14美元，跌0.77美元或1.24%。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。