國際財經 即巿股評

環球經濟增長疲弱，多國經濟數據表現總體疲軟：上周一（9月23日）歐羅區多個國家公布的9月製造業採購經理指數（PMI）大幅低於預期，引發全球經濟衰退憂慮；而日本製造業活動亦受貿易戰影響而進一步收縮，尤其是9月24日公佈的日本9月製造業PMI跌至7個月新低48.9，連續5個月處於盛衰分界線50以下。

不過，上周二（9月24日）美國民主黨議員呼籲對總統特朗普展開彈劾質詢，令全球避險情緒繼續升溫，美元/日圓一度大跌近70點至兩周低位106.93。直至上周二（9月24日），滙價已連續四日下跌。

然而美滙指數短暫下跌後再度受到買盤支持，在接近月末和季末需求的提振之下，美滙指數於上周穩步上揚（事實上從6月底開始處於輾轉上升狀態）。此外，中國於上周四（9月26日）表示願意購買更多美國農產品，期望中美有積極行動，推動貿易談判取得成果。在美元走強及國際貿易緊張局勢降溫的兩大因素推動下，美元/日圓在上周五曾回升至一周高位108.15，並收復上周初的所有跌幅。

技術分析方面，美元/日圓自9月18日升至近七周新高108.45後觸頂回落並連跌四日，一度失守107關口至106.93。然而滙價於106.90-107.00區域（由8月26日低位104.42至9月18日高位108.45上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）受到支持後再度轉跌為升。但由於全球政局不穩，貿易戰暗湧不斷，若美元/日圓跌穿小型上升通道底部107.50，後市或會再度展開下行趨勢，進一步下探107，甚至是106關口。

交易策略方面，我們根據9月23日策略已於108.10沽出美元/日圓（下望106.60，升穿108.50止損）。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供