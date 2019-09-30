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今日 16:21 國際財經

紐央行行長:經濟表現韌性

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紐西蘭央行行長奧爾(Adrian Orr)表示，經過一段時期的全球增長疲軟和全球不確定性加劇，紐西蘭經濟表現出韌性。

奧爾指出，經濟和政策環境在不斷變化，央行也在與時俱進，以確保已經準備好滿足紐西蘭人現在和未來的需求。他稱，央行全年的重點放在為重大變革奠定基礎，幫助實現增長和創新。

他續說，亮點之一是自今年4月1日起實施的貨幣政策職能運行方式的新框架。央行與財政部合作，設計、實施和嵌入了旨在為紐西蘭創造更好貨幣政策結果的新框架。

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