國際財經

美國盛傳研究限制資金投資於中國市場，此舉被視為中美關係再度出現變化，恐不利兩國下月初的貿談，市場樂觀情緒消退，但中國製造業經濟數據優於預期，緩和全球衰退憂慮，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7431點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12363點，跌17點或0.14%；法國CAC 40指數報5634點，跌6點或0.11%；意大利富時MIB指數報21962點，跌54點或0.25%。

道指期貨暫報26886點，升90點。

中國製造業活動連續5個月處於收縮，但表現勝預期。國家統計局公布，9月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至49.8，比上月回升0.3個百分點，高於市場預期49.6。不過，非製造業商務活動指數為53.7，略低於上月0.1個百分點，遜於市場預期的53.9。

中美貿易談判恐生變數。美國政府據報正研究多種方法，限制美國投資者的資金流向中國，包括要求在美國上市的中資公司退市。據悉，美國總統特朗普已同意開展有關討論，並正探討如何限制美國股票指數納入中資股的比重。有分析師說，現在市場對雙方在談判前口風突變已習以為常，認為這只是談判伎倆，特朗普政府可能只想在談判前嚇嚇中方，尤其特朗普現在面對彈劾威脅，處於不利位置。而這種情況以前也出現過，特朗普可能不想在明年大選前讓人覺得他對中國立場軟化。

中美貿易談判據報將會在10月10日至11日舉行，消息指國務院副總理劉鶴將率領經貿代表團到美國華盛頓。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜表明，即使無法與歐盟達成脫歐協議，他也不會辭任首相，強調將兌現競選諾言，帶領英國如期在10月31日脫離歐盟。英倫銀行貨幣政策委員會委員桑德斯(Michael Saunders)則表示，倘若英國脫歐的不確定性持續下去，央行很可能需要減息。另有調查顯示，英國商界對業務前景的負面情緒創下近八年以來最高。

至於特朗普被指曾向烏克蘭施壓調查前副總統拜登，遭眾議院民主黨人啟動彈劾調查。策略師表示，事件對股市的負面影響可能比想像少，因為即使特朗普被民主黨操控的眾議院彈劾，最後在共和黨控制的參議院仍極可能不獲通過，市場最終反應可能像當年克林頓被彈劾一樣。

國際能源署(IEA)或再降今明年石油需求增長預估、沙地阿拉伯可能與也門游擊隊達成停火協議，加上美國或解除對伊朗的經濟制裁，拖累油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報55.73美元，跌0.18美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報61.61美元，跌0.3美元或0.48%。