國際財經

歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)表示，歐洲各國政府需要加大支出應對全球經濟放緩，歐羅區成員國亦需致力於建立更加緊密的財政聯盟。

德拉吉向英國《金融時報》表示，鑑於在全球化下，各國都有自身固有的弱點，重要的是增強聯盟在某些領域，進一步融合可以實現這一目標，並需要一個共同的歐羅區預算。雖然這方面的政治辯論還有很長的路要走，但對此感到很樂觀。

快將退任的德拉吉稱，政府加大支出，可以極大地幫助央行完成使命。如果沒有財政政策的支持，量化寬鬆刺激便可能不得不持續一段很長的時間。