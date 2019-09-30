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今日 06:30 國際財經

歐盟財政援助將與民主體制掛鈎

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芬蘭總理林內(Antti Rinne)表示，歐盟將很快通過新規則，列明必須是建基於民主原則的歐盟國家，才可以得到歐盟的財政援助。

作為歐盟輪值主席國領袖，芬蘭一直推動設立上述規則。林內日前接受當地公營電台YLE訪問時指出，歐盟領袖上周五在布魯塞爾歐盟總部開會後，相信全部歐盟國家已經接受上述規則。歐盟領袖將於周一在捷克舉行峰會。

按照上述規則，波蘭與匈牙利可能成為面對較大衝擊的成員國。匈牙地總理Viktor Orban在8月曾經猛烈批評芬蘭推動上述規則。

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